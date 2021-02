Muchova venceu a partida em dois 'sets', com os parciais 7-5 e 7-5.

Pela primeira vez na carreira, Muchova, de 24 anos, segue para os oitavos de final em Melbourne, onde vai defrontar a suíça Belinda Bencic ou a belga Elise Mertens.

Esta sexta jornada do Open da Austrália ficou marcada pelo regresso dos jogos sem assistência, depois de nos primeiros cinco dias do torneio cerca de 20 mil pessoas terem acompanhado as partidas ao vivo.

Um novo surto da covid-19 em Melbourne levou as autoridades locais a decretarem um novo confinamento de cinco dias, a partir de hoje, em todo o estado de Victoria.

