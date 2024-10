Piloto Miguel Oliveira já foi operado para colocação de placa no braço direito

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi operado com sucesso a múltiplas fraturas no braço direito, sofridas na sexta-feira, na sequência de uma queda nos treinos livres do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, anunciou hoje a equipa.