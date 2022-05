"O 'Checo' tem feito um trabalho fantástico. Ele provou ser, não só um magnífico jogador de equipa, mas à medida que o seu nível de conforto foi aumentando, tornou-se uma verdadeira força a ter em conta", disse Christian Horner, diretor da equipa Red Bull.

O piloto mexicano assinou a renovação de contrato por dois anos no fim de semana passado, ainda antes da vitória no Grande Prémio do Mónaco.

Sergio Pérez está a cumprir a segunda época ao serviço da Red Bull e foi um elemento importante no título do neerlandês Max Verstappen em 2021.

No Mundial desta temporada, 'Checo' Pérez surge na terceira posição, com 110 pontos, com Charles Leclerc (Ferrari) em segundo, com 116, e Verstappen na liderança, com 125.

