Piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez volta a dar positivo

O piloto mexicano Sergio Pérez voltou a testar positivo à covid-19 e fica de fora do Grande Prémio de Fórmula 1 do 70.ª Aniversário, que se disputa domingo no circuito de Silverstone, em Inglaterra, anunciou a Racing Point.