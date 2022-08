"Temos o prazer de anunciar que Alex Albon permanecerá na Williams Racing no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA em 2023 e além [daquele ano]. O nosso número 23 foi confirmado com um acordo de vários anos", pode ler-se no sítio oficial da Williams.

O piloto natural de Londres, mas que corre sob a bandeira da Tailândia, tem como melhores resultados esta temporada um 10.º lugar na Austrália, em abril, e um nono em Miami, nos Estados Unidos, em maio.

"É realmente emocionante ficar com a Williams Racing em 2023. Estou ansioso para ver o que podemos alcançar como equipa no que resta desta temporada e no próximo ano. A equipa está a esforçar-se para progredir e estou realmente motivado para continuar essa jornada", manifestou o tailandês, citado pela equipa na mesma nota.

Na Williams, Albon, atual 19.º colocado no campeonato de Fórmula 1, com três pontos, é companheiro de equipa do canadiano Nicholas Latifi, que termina contrato com a equipa britânica no final da temporada.

