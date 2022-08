Em comunicado, a Federação Portuguesa de Atletismo confirmou a presença de 43 atletas nos Europeus, a maior delegação de sempre, que integra, pela primeira, um saltador em altura (Gerson Baldé), um lançador de dardo (Leandro Ramos) e uma estafeta de 4×400 metros.

Além de Pichardo, campeão olímpico em Tóquio2020 e mundial em Eugene2022, destacam-se na seleção portuguesa Patrícia Mamona, medalha de prata no triplo em Tóquio2020, João Vieira, quarto nos 50 km marcha dos últimos Jogos Olímpicos, e Auriol Dongmo, quarta em Tóquio2020.

João Vieira, com a sétima presença, vai tornar-se no atleta luso com mais participações Europeus, enquanto Inês Henriques, Sara Moreira e Patrícia Mamona vão chegar à sexta presença, o mesmo número que tem Fernanda Ribeiro.

Portugal conquistou 36 medalhas em Campeonatos da Europa de atletismo, 15 delas de ouro, 13 de prata e oito de bronze.

Rosa Mota subiu ao lugar mais alto do pódio na maratona em Atenas1982, Estugarda1986 e Split1990, enquanto na maratona de Helsínquia1994 e de Budapeste1998 a vencedora foi Manuela Machado.

Já Fernanda Ribeiro foi ouro nos 10.000 metros Helsínquia1994, distância em que António Pinto venceu em Budapeste1998 e Dulce Félix triunfou em Helsínquia2012.

Na velocidade, Francis Obikwelu venceu os 100 metros em Munique2002 e Gotemburgo2006, local onde também venceu os 200 metros.

Mais recentemente, Patrícia Mamona ganhou o triplo e Sara Amoreira a meia-maratona em Amesterdão2016, enquanto Nélson Évora, no triplo, e Inês Henriques, nos 50 km marcha, venceram em Berlim2018.

Assim, Portugal vai apresentar na Alemanha três atletas que já subiram ao lugar mais alto do pódio em Europeus: Patrícia Mamona, Inês Henriques e Sara Moreira.

Depois de Berlim2018, os Europeus voltam a disputar-se na Alemanha, uma vez que a edição de 2020, prevista para Paris, ter sido cancelada devido à pandemia de covid-19.

Lista dos 43 atletas portugueses convocados:

Masculinos:

- 100 metros: Carlos Nascimento

- 110 metros barreiras: Abdel Larrinaga, João Vitor Oliveira

- 400 metros: João Coelho

- 4x400 metros: Ericsson Tavares, Mauro Pereira, Ricardo Dos Santos

- 1.500 metros: Isaac Nader

- 3.000 metros obstáculos: Etson Barros, Miguel Borges, Simão Bastos

- 10.000 metros: Samuel Barata

- Maratona: Hermano Ferreira, Luís Saraiva, Fábio Oliveira (selecionado para a Taça da Europa de Maratona) e Rui Pinto (selecionado para a Taça da Europa de Maratona)

- Lançamento do dardo: Leandro Ramos

- Lançamento do peso: Tsanko Arnaudov

- Salto em altura: Gerson Baldé

- Triplo salto: Pedro Pablo Pichardo, Tiago Pereira

- 20 km marcha: Hélder Santos, João Vieira, Paulo Martins

- 35 km marcha: João Vieira

Femininos:

- 100 metros: Lorene Bazolo

- 100 metros barreiras: Olímpia Barbosa

- 200 metros: Lorene Bazolo

- 400 metros: Cátia Azevedo

- 400 metros barreiras: Vera Barbosa

- 1.500 metros: Marta Pen

- Maratona: Sara Moreira, Solange Jesus, Susana Cunha

- Lançamento do disco: Irina Rodrigues, Liliana Cá

- Lançamento do peso: Auriol Dongmo, Jessica Inchude

- Salto em comprimento: Evelise Veiga

- Triplo salto: Patrícia Mamona

- 20 km marcha: Ana Cabecinha, Carolina Costa, Joana Pontes

- 35 km marcha: Inês Henriques, Vitória Oliveira

