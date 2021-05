Petro de Luanda perde com Zamalek e falha final da Liga Africana de basquetebol

Os angolanos do Petro de Luanda foram hoje afastados da final da Liga Africana de Basquetebol após derrota, nas meias-finais, diante do Zamalek, equipa do Egipto, 89-71, no Pavilhão Arena de Kigali, no Ruanda.