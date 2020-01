Petro de Luanda e 1º de Agosto comprometem continuidade nas 'Afrotaças' O Petro de Luanda, vice-campeão angolano, comprometeu hoje a passagem à segunda fase da Liga dos Campeões africanos de futebol, após empatar 2-2 com o Wydad do Marrocos, em jogo da quarta jornada do grupo C. desporto Lusa desporto/petro-de-luanda-e-1-de-agosto-comprometem_5e1b0c0fd1023a1c08d1f098





No desafio que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, Kazadi, pelos marroquinos, abriu o marcador aos 14 minutos de cabeça, após cruzamento, e sete minutos depois Herenilson do Petro fez o 1-1, na sequência de um forte remate.

Com o público a puxar pelos anfitriões, Dany, pelos 'petrolíferos', desfez a igualdade no minuto 45, num remate de livre direto, enquanto, aos 57 minutos, o Wydad marcou por intermédio de Jabrane, na transformação de um penálti, resultado que se manteve até ao final.