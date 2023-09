Em comunicado, a direção do clube, cuja equipa principal de futebol é treinada pelo português Alexandre Santos, considera não existirem factos e fundamentos legais para a anunciada sanção.

O clube angolano, que foi suspenso por alegado "não cumprimento do dever de colaboração a que está adstrito com a FAF, no âmbito do processo disciplinar instaurado", como se lê no comunicado do organismo, garante que em momento algum se recusou a colaborar com o Conselho de Disciplina.

"Inclusive, tudo foi feito para atender às suas solicitações, prova disso são as comunicações trocadas entre as duas instituições, que atestam disponibilidade para cooperar" lê-se.

O Petro de Luanda apelou à sua massa associativa, adeptos e à família do futebol angolano para manterem a calma e serenidade e prometeu apresentar recurso junto do órgão afeto à Federação Angolana de Futebol.

Em causa está um áudio divulgado nas redes sociais no qual o jogador do Petro Márcio Luvambo confirma que o emblema que representa pagou três milhões de kwanzas à Académica do Lobito para vencer o 1.º de Agosto, em jogo da Taça de Angola da época passada.

O Petro de Luanda venceu por 17 vezes o campeonato angolano de futebol, um recorde do Girabola, incluindo as últimas duas edições, em ambas já sob o comando do português Alexandre Santos.

