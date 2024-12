"É fruto do crescimento da equipa. Ainda falta alguma maturidade para controlar os momentos do jogo, mas analisamos, falamos com os jogadores e corrigimos, para que na próxima vez a equipa saiba gerir melhor o resultado", disse o técnico, na antevisão da partida com o Estrela da Amadora.

Petit abordou o tema na sequência do empate da última jornada, frente ao Vitória de Guimarães, em que o conjunto da foz do Ave conseguiu uma vantagem inicial de dois golos, mas acabou por ceder um empate (2-2).

"Já no jogo anterior, com o Moreirense, nos tinha acontecido isto, mas ainda conseguimos chegar ao 3-2. Temos de saber gerir melhor, com mais experiência e 'ratice'. Acredito que neste desafio já estejamos melhor", completou.

Sobre este desafio na Amadora, o treinador do conjunto da foz do Ave espera encontrar "um adversário que em casa é muto forte", mas mostrou-se confiante dos argumentos da sua equipa.

"O Estrela mete muita intensidade no jogo. Tem jogadores experientes e de qualidade, muitos deles que conheço bem porque já trabalharam comigo. Preparamo-nos da melhor maneira, com mentalidade ganhadora, para ir à procura dos três pontos. Com isso, podemos encostar nas equipas que estão acima de nós", afirmou.

Com seis semanas de trabalho em Vila do Conde, Petit, que neste período conseguiu duas vitórias, um empate e uma derrota, para o campeonato, prefere não traçar metas pontuais a longo prazo, mas notou que a equipa "está crescer na ideia de jogo e na tabela classificativa".

"A ideia passa muito pelo próximo jogo. Se formos consistentes e conseguirmos os três pontos damos um salto na tabela classificativa e encostámos nos adversários que estão à nossa frente. As vitórias trazem sempre mais confiança ao trabalho semanal. O objetivo é sempre fazer melhor que na época passada", partilhou.

Para este desafio, os vila-condense ainda não podem contar com o defesa central Johnathan Panzo, que recupera de lesão, e têm em dúvida o extremo Fábio Ronaldo, que sentiu um desconforto físico no último jogo, frente ao Vitória de Guimarães.

O Rio Ave, 11.º classificado, com 16 pontos, joga esta segunda-feira no reduto do Estrela da Amadora, 16.º com 12, numa partida agendada para as 20:45, com arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

