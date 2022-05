"Temos de ter respeito pelo Tondela, porque já estive a lutar pela manutenção e sei o quão é difícil, mas iremos fazer como em qualquer outro jogo, apostando na equipa mais forte. Temos o objetivo de sair do 11.º lugar e subir posições, até porque muitas vezes a última imagem é a que fica", disse Petit.

O técnico dos 'axadrezados', que já trabalhou no adversário, disse "conhecer bem o Tondela", considerando que é uma equipa "com uma ideia de jogo semelhante à do Boavista", mas reforçou a ideia que não irá facilitar a vida aos beirões.

"O nosso principal objetivo [manutenção] está feito, mas, como treinador, tenho de incutir ao grupo respeito por todos os adversários que ainda têm coisas em jogo. Vamos jogar com o Tondela, mas Moreirense e Belenenses SAD também dependem de resultados e temos de respeitar todos. Até porque, para nós, é diferente acabar em 11.º ou em oitavo", partilhou.

Petit, que apontou como objetivo terminar a época "com 40 pontos e dentro dos oitos primeiros", rejeitou, com boa disposição, o rótulo de "bombeiro", por ter chegado ao Boavista e ter retirado a equipa dos lugares intranquilos da tabela classificativa.

"Não salvo nada, até porque não tenho curso de bombeiro [risos]. Faço o meu trabalho e sinto que vou crescendo de ano para ano. Sinto-me um técnico mais maduro, experiente. Ainda na época passada estive perto de chegar a um lugar da europeu", lembrou Petit.

O treinador sublinhou que o seu foco ainda está nesta partida final com o Tondela, mas reconheceu que a preparação da próxima época já foi abordada.

"Todos os dias nesta casa falamos para melhorar o presente e o futuro do Boavista. Temos falado com a administração e depois deste jogo importante falaremos ainda mais", afirmou.

Para esta partida em Tondela, o técnico não pode contar com os lesionados Reisinho e Fran Pereira, mas, em sentido inverso, registo para os regressos, após castigo, de Musa, Vukotic e Seba Pérez.

O Boavista, 11.º classificado, com 37 pontos, joga este sábado no terreno do Tondela, 16.º, com 27, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

JPYG // VR

Lusa/fim