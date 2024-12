"Vamos enfrentar um adversário com qualidade, coletiva e individual, mas nossa equipa está confiante. É importante continuar a trabalhar sobre vitórias e esta equipa tem a mesma 'sede' de vencer, tanto nos jogos em casa com fora", disse o técnico.

Nos três jogos que leva a comandar o conjunto vila-condense, Petit soma duas vitórias no campeonato, frente a Boavista e Moreirense, e um apuramento para os oitavos de final de Taça de Portugal, após eliminar, nos penáltis, o Alverca, num registo que o treinador sente que pode ter continuidade.

"Os bons resultados têm sido importantes para a equipa evoluir. Estamos cá há quatro semanas, mudámos o sistema tático, o que implica questões físicas, mas houve uma melhoria grande já neste último jogo com o Moreirense. Haverá sempre coisas a retificar", analisou.

Sobre o Santa Clara, que vem de uma motivadora vitória na última jornada, no terreno do líder Sporting, que consolidou o bom arranque de temporada dos açorianos, Petit não poupou elogios, mas sem beliscar a sua "ambição de vencer".

"Vamos encarar um adversário que está a fazer uma campanha muito boa, com o melhor registo de vitórias. Tem uma ideia fixa nos processos defensivos e ofensivos, num plantel que trabalha junto há ano meio, com uma forma de jogar bem vincada. Sabemos os problemas que o Santa Clara nos pode colocar, mas também o que podemos aproveitar", partilhou Petit.

Noutro âmbito, e com a aproximação da reabertura do mercado de transferências, o treinador do Rio Ave foi questionado sobre eventuais ajustes nos plantel, mas preferiu focar-se na evolução dos jogadores.

"Não olho para os [jogadores] que possam vir ou sair, mas no trabalho do dia a dia para melhorar. Temos um leque de atletas jovens e o objetivo do clube é desenvolvê-los e capitalizá-los, para, desportivamente, fazer melhor que na época passada", concluiu Petit.

Para esta deslocação aos Açores, o treinador ainda não pode contar com os defesas Jonathan Panzo e Petrasso, ambos lesionados, e tem em dúvida o médio Ole Pohlmann, que saiu com mazelas do último jogo com o Moreirense.

O Rio Ave, nono classificado com 15 pontos, joga no terreno do Santa Clara, quarto com 24, num jogo agendado para sábado, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

