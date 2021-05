"Estamos felizes por estar aqui e por dar continuidade a este projeto. Tenho a mesma ambição, crer, vontade e paixão desde que comecei a jogar futebol aos seis anos, no meu bairro", afirmou Petit aos jornalistas, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Tendo noção das "limitações e dificuldades que o clube atravessa", Petit frisou, contudo, que encontrou "estabilidade" no conjunto lisboeta, depois de alguns anos em que muitas vezes foi apelidado de 'salvador' de equipas em risco de descida, um rótulo que espera "que fique para trás de uma vez por todas", pois soma alguma experiência.

"Cada vez quero crescer mais e ser melhor treinador. Os jogadores vão-me ajudando a crescer e, nesse aspeto, estou muito feliz por dar seguimento a este trabalho e projeto", disse, acrescentando: "Fui bem recebido e a minha família também gosta de estar em Lisboa. Mudei hábitos, mas o mais importante é sentir-me bem onde estou".

Apesar de terem existido abordagens de outros clubes, Petit sempre priorizou o Belenenses SAD, uma vez que a proposta de renovação já tinha chegado "há muito tempo" e o técnico deu a palavra ao presidente de que iria renovar, seguindo-se agora a preparação da próxima época, para a qual não quer prometer objetivos específicos.

"Temos de saber viver com as dificuldades que temos, mas queremos melhorar em termos de recursos humanos e de condições, melhorar a competitividade. Vai ser uma época difícil, mas é esta continuidade que queremos dar", assegurou o ex-médio.

Para o plantel da próxima época, a intenção é "ter 16 ou 17 jogadores com alguma experiência", entre reforços "que possam vir acrescentar qualidade e melhorar o rendimento da equipa" e cerca de 80% do atual plantel, que deverá permanecer, para além dos jovens atletas da equipa de sub-23, aposta firme no projeto dos 'azuis'.

"Temos uma boa estrutura e um bom núcleo de jogadores que ficam para a próxima época. Alguns terminaram contrato, mas querem ficar. Os jogadores que queremos ir buscar estão identificados. Acima de tudo, temos de ter ambição de fazer sempre mais, mas jogo a jogo e valorizando jogadores. Este é o ADN deste clube", apontou.

O presidente Rui Pedro Soares, também presente na conferência de imprensa, manifestou a expectativa de que Petit possa continuar mais tempo para além deste vínculo, lembrando que, a seguir ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, é o técnico há mais tempo na mesma equipa, no escalão máximo do futebol português.

"O Petit é um excelente treinador, do ponto de vista estratégico, e com uma lealdade absoluta ao Belenenses SAD e aos seus adeptos. Os objetivos que tivemos foram muito superados. Mais importante que os resultados, foi a forma como esses resultados foram atingidos", indicou, fazendo "um balanço extraordinariamente positivo".

O dirigente dos 'azuis' reconheceu o número reduzido de "soluções necessárias" no plantel, num "risco muito grande" que obrigava a "usar poucos jogadores, ter poucas lesões e não sofrer nenhum surto" de covid-19, mas perspetivou um cenário idêntico na próxima temporada, que, contudo, não lhe retira o entusiasmo e confiança.

Considerando que Petit foi, em tempos, "muito subestimado e subvalorizado", Rui Pedro Soares não promete, nem pede, tranquilidade, mas sim "muito trabalho, para tirar o melhor partido dos recursos" que o Belenenses SAD tem, "que são bons".

O Belenenses SAD concluiu a temporada 2020/21 na 10.ª posição da I Liga portuguesa de futebol, com 40 pontos, tendo sido eliminado da Taça de Portugal nos quartos de final, diante do Benfica, finalista vencido da 'prova-rainha'.

