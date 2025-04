"A atmosfera é muito boa, penso que poderemos ter um estádio cheio. Respeitando sempre o adversário, trabalhámos da mesma forma, analisámos e vimos as dinâmicas do Vitória. Sabemos que queremos muito ganhar", sublinhou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo.

O técnico dos vila-condenses lembrou, uma vez mais, que a sua meta vai além da permanência no principal escalão, apontando a uma marca que supere os 37 pontos da temporada passada e negando qualquer tipo de complacência até que a mesma seja atingida.

"Os objetivos ainda não estão cumpridos. Sempre tenho dito que o objetivo passa por fazer melhor do que na época passada, em que fizemos 37 pontos. Neste momento, temos 33. Temos passado essa mensagem, que a última imagem é a que fica. É com esse intuito que vamos enfrentar amanhã [domingo] um adversário difícil, com muita qualidade. Queremos muito chegar aos 36 pontos para ficarmos mais perto dos tais 37", referiu.

Petit mostrou-se elogioso para com o Vitória de Guimarães e destacou que o adversário tem mantido uma linha de continuidade no plantel, em contraste com o Rio Ave, que passou, esta temporada, por uma reconfiguração mais extensiva.

"É um adversário com jogadores que já jogam juntos há alguns anos, com muita qualidade. Em termos individuais e coletivos, já jogam muitas vezes de olhos fechados. Estavam a atravessar um bom momento antes do jogo frente ao Benfica. Uma equipa que sofre pouco, há cinco jogos em casa que não sofria, aconteceu agora neste último. Vai ser um jogo difícil", analisou.

A maior carga de jogos, depois do duelo frente ao Sporting (derrota por 2-1), na segunda mão das 'meias' da Taça de Portugal, poderá ser um fator prejudicial nesta fase adiantada da época e que poderá obrigar a mexidas no 'onze' inicial, admitiu o treinador.

"Três jogos muito perto uns dos outros, onde alguns jogadores também fizeram esses 90 minutos. Poderá haver uma outra situação que poderemos mudar, mas é natural que haja algum desgaste. Ainda assim, a mentalidade tem de estar presente, porque queremos muito acabar bem", assumiu.

Com contrato até 30 de junho, Petit refletiu sobre o seu trabalho ao serviço dos vila-condenses, sem desvendar se continuará no clube na próxima temporada.

"A mim, cabe-me trabalhar estes jogadores, sabendo que é o primeiro ano com investidor novo e houve muita transformação no verão e mercado de inverno. Houve uma aposta muito forte em jogadores com qualidade, que vêm de países diferentes e são muito jovens. Pediram-me que valorizasse os nossos ativos e que os trabalhasse para os 12 pontos que temos ainda em disputa. O meu futuro logo se verá, o importante é agora o Rio Ave acabar bem a época", concluiu.

Tendo sido algo condicionado nas opções por lesões, nas últimas semanas, o treinador optou por não revelar quem estará disponível para ir a jogo, mas assumiu "algumas dúvidas" e deixou a porta aberta para a entrada de "jogadores que já treinaram e estão disponíveis".

O Rio Ave, 11.º classificado da I Liga, com 33 pontos, desloca-se ao Estádio D. Afonso Henriques para defrontar o Vitória de Guimarães, quinto, a partir das 18:00 de domingo, com arbitragem a cargo de José Bessa, da associação do Porto.

