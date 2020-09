"É difícil para nós, mas não podemos fazer nada. Temos de jogar com a fome de poder ganhar. Para mim, isso tem de fazer a diferença. Temos de fazer as coisas bem, porque vamos ter muitas dificuldades", disse o experiente defesa central.

O defesa do FC Porto reconheceu que a forma física dos atletas nesta fase da época "não está nas condições ideais", mas garantiu que tal não belisca a ambição do grupo.

"É óbvio que não vamos estar nas melhores condições, como se fosse a meio da época. A equipa está com bom espírito, com vontade de começar a competição da melhor maneira, e foi com esse intuito que trabalhámos, respeitando sempre o adversário", vincou Pepe.

Questionado sobre o estado emocional do grupo, depois de uma época atípica a todos os níveis, o experiente central garante que no contexto atual os desafios têm de ser vividos "dia à dia".

"Temos de viver este jogo como se fosse o último, porque não sabemos o dia de amanhã. Vivi coisas muito boas [campeonato e Taça de Portugal], mas nunca pensámos nos nossos piores pesadelos que íamos passar por uma situação destas. É viver o dia a dia e respeitar o próximo adversário, mas ter ambição de vencer", vincou.

Pepe frisou a vontade da seleção nacional em "começar bem a competição" e garantiu que o grupo tem "trabalhado bem para superar um adversário com os mesmos objetivos".

Portugal defronta no sábado a Croácia, na primeira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, numa partida agendada para as 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, e que terá arbitragem do italiano Davide Massa.

