Na véspera de defrontar a formação inglesa, na primeira mão dos quartos de final da 'Champions', em Sevilha, o capitão dos 'azuis e brancos' garantiu que "a equipa está bem e a desejar que chegue o jogo para demonstrar trabalho".

"Sabemos que é um jogo extremamente difícil para nós. Somos uma equipa humilde, trabalhadora. Quando vestimos esta camisola temos de honrar, ter garra, respeitar aquilo que fazemos. Respeitamos o Chelsea, mas queremos também ganhar a eliminatória", garantiu.

Sobre o adversário, Pepe referiu ainda: "É uma equipa que tem um plantel avaliado em quase 700 milhões de euros, mas isso não joga. Têm enormes jogadores, mas nós preparámos bem o jogo e é o jogo em si que vai ditar o que vai acontecer, temos de estar preparados. Não há certezas no futebol, mas espero que possamos estar presentes e ser a equipa a que habituámos os adeptos."

O jogador salientou ainda a crença na passagem à fase seguinte da prova e apontou o treinador Sérgio Conceição como um dos principais responsáveis por incutir esse sentimento.

"Primeiro, o mérito do nosso treinador faz com que sejamos os primeiros a acreditar na ideia que passa para os jogadores. Hoje em dia não há jogos fáceis. Acreditamos no trabalho que desempenhamos seriamente todos os dias, seguindo ao rigor o que o treinador nos pede. Assim, temos muita probabilidade de ganhar jogos e de passar a eliminatória", disse.

Pepe lamentou o facto de os jogos terem que se disputar em Sevilha, devido às restrições motivadas pela pandemia de covid-19, e salientou a importância de jogar no Estádio do Dragão.

"É sempre bom jogarmos em casa, mesmo que não tenhamos adeptos, faz sempre recordar-nos as cores do estádio, joga-se com isso também. Mas estamos preparados, concentrados, porque não sofrer golos em casa é importante na 'Champions', nesse sentido estamos focados, mentalizados para fazermos um bom jogo e não sofrer, que é muito importante", concluiu.

O FC Porto defronta na quarta-feira, às 20:00 horas (hora de Lisboa), o Chelsea, em Sevilha, em partida da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

JYA // RPC

Lusa/fim