Após o duplo triunfo sobre Leixões (4-1) e Casa Pia (1-0), que selou o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga, os vimaranenses vão iniciar o campeonato com a receção aos algarvios, e o técnico pediu aos seus pupilos para realizarem um "bom jogo" no dia que marca o regresso dos adeptos ao Estádio D. Afonso Henriques, após um período sem gente nas bancadas que perdurava desde março de 2020.

"Podemos esperar uma entrada forte, com o 'pé direito', com os nossos adeptos. É um bom jogo, uma boa dinâmica, uma entrega muito forte e muito grande. Estamos ansiosos que chegue [o jogo]. O que interessa é esta entrada, este jogo, esta competição. Há aqui uma comunhão de ideias em que o clube já andava a insistir há muito tempo. Houve uma luta para que os adeptos voltassem e isso vai acontecer", vincou na antevisão ao desafio marcado para as 15:30.

Prestes a estrear-se na I Liga pelo clube minhoto, Pepa realçou ainda que os jogadores devem "desfrutar do jogo" e "tentar marcar primeiro", frente a um opositor que tem em Paulo Sérgio um treinador "experiente e competente" e que faz da "profundidade" a principal ameaça ofensiva.

"O Portimonense é uma equipa muito forte, que ataca a profundidade. Temos essa e outras situações bem estudadas e bem identificadas. Sabemos a valia do Portimonense, quer a nível individual, quer a nível coletivo, mas olhamos muito para o que devemos e podemos fazer", descreveu.

Depois de uma carreira como treinador principal ao serviço de Sanjoanense (2013 a 2015), Feirense (2015/16), Moreirense (2016/17), Tondela (2016/17 a 2018/19) e Paços de Ferreira (2019/20 a 2020/21), o técnico de 40 anos disse ter "orgulho em tudo o que está para trás", sem deixar de vincar que "queria muito" o Vitória de Guimarães e que tem "a responsabilidade de fazer tudo" pelo novo clube.

Com mais de cinco mil ingressos já vendidos aos sócios vitorianos, Pepa assumiu o desejo de ver "esgotados" os 33% da lotação do estádio -- cerca de 10 mil espetadores -- e assumiu que a presença do público pode impulsionar o rendimento dos atletas, ainda para mais depois de um período com bancadas vazias.

Já a propósito do reforço Tiago Silva, oficializado hoje até junho de 2026, o 'timoneiro' realçou que a contratação do médio ofensivo de 28 anos, ex-Olympiacos, se enquadra num "trabalho com muito critério" que tem em conta a "qualidade" do atleta em "termos futebolísticos", mas também a "parte humana".

Questionado ainda sobre eventuais alterações no plantel até ao encerramento do mercado de transferências, em 31 de agosto, Pepa mostrou-se "satisfeito" com os jogadores que tem, embora "tudo possa acontecer".

O Vitória de Guimarães recebe o Portimonense em jogo da ronda inaugural da I Liga portuguesa de futebol, agendado para as 15:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.

TYME // PFO

Lusa/Fim