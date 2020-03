Pepa diz que Paços de Ferreira "tem tudo para fazer bom jogo" frente ao Vitória O treinador do Paços de Ferreira assumiu hoje a ambição de somar pontos e dar um salto classificativo frente ao Vitória de Guimarães, perspetivando "um bom espetáculo" no jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, domingo. desporto Lusa desporto/pepa-diz-que-pacos-de-ferreira-tem-tudo-para-_5e63be9ad2b618196e675178





"Queremos olhar para a frente, mas temos de olhar para a classificação e ver o contexto e, por isso, olhar, também, para trás. Rapidamente, mas sem desespero, queremos entrar no comboio dos 24, 25 ou 26 pontos, e ultrapassar mais algumas equipas, porque, neste momento, é a nossa luta. E a única forma de sairmos dela é com pontos", disse Pepa, em conferência de imprensa.

O Paços tem a possibilidade de aumentar a atual diferença de seis pontos para o Portimonense, a primeira equipa em zona de descida e com um jogo a mais (derrota, por 3-1, frente ao Sporting de Braga), mas o técnico recusou liminarmente a ideia de a equipa poder jogar para dois resultados, não poupando, também, elogios aos vimaranenses.

"O Vitória consegue fazer duas equipas, tem muitas e boas opções. O Ivo [Vieira] está a fazer um bom trabalho, para não dizer um grande trabalho, dentro dos objetivos para conseguir uma qualificação europeia. A equipa tem muito volume ofensivo e também uma boa qualidade exibicional", afirmou Pepa.

O técnico pacense pesou o momento e o registo histórico das duas equipas, destacando a importância do equilíbrio emocional, para dizer que "a perspetiva é de um grande jogo, entre duas boas equipas".

Sabemos que vai haver momentos em que vamos ter muito mais bola e outros em que será o Vitória, e é nesse equilíbrio emocional que temos de estar preparados, fortes e competentes. O Paços-Vitória e o Vitória-Paços, por norma, são bons espetáculos de futebol, com as massas adeptas a defenderem os seus clubes de forma acérrima e bonita. Tenho essa esperança e convicção, e temos tudo para fazer um grande jogo e subirmos na classificação", concluiu.

Na tabela, o Paços ocupa o 16.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães é sétimo, com 34.

As duas equipas, que vão jogar pela 40.ª vez para o principal campeonato (num registo equilibrado em que prevalecem os empates), vão defrontar-se no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, no domingo, às 20:00, no encerramento da 24.ª jornada, em jogo que será arbitrado por Vítor Ferreira, da Associação de Braga.

