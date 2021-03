Pepa iniciou a conferência de antevisão a reconhecer qualidades (individuais e coletivas) ao Moreirense, uma "equipa experiente" que "acabou por estabilizar em termos pontuais e na qualidade de jogo".

"[Espero] Muitas [dificuldades]. O Moreirense teve quatro vitórias nos últimos cinco jogos fora, tem boas individualidades e é uma equipa experiente, que percebe bem quando pressionar mais alto ou ter o bloco mais baixo para explorar as costas do adversário, acabando por estabilizar em termos de pontos e qualidade jogo", disse Pepa.

O técnico pacense falou, também, de um adversário com "uma ideia (de jogo) bem vincada" e preparado para jogar com três defesas ou em '4-3-3', como se tem apresentado desde a chegada ao clube do pacense Vasco Seabra, que considerou um exemplo.

"O treinador dispensa apresentações e é um exemplo para muita gente, depois de passar pela I Liga não teve problemas de dar dois ou três passos atrás para dar continuidade ao seu processo de aprendizagem. A equipa é muito forte nas transições, com um 'ponta' (Rafael Martins) muito experiente, dois laterais com muita saúde nas pernas e, no meio-campo, um jogador extraordinário e muito querido em Paços (Fábio Pacheco), que equilibra muito a equipa toda", detalhou.

Pepa considerou ainda que "o jogo é muito importante" para o Paços e vai "exigir o melhor" da equipa, cujos jogadores já terão recuperado do desgaste emocional do encontro com o FC Porto, no Dragão (derrota por 2-0), que o técnico explicou com "o cansaço de não conseguir sair do meio-campo defensivo e de andar atrás da bola".

Diaby, a recuperar de cirurgia, e Marco Baixinho, a contas com uma rotura muscular, são as ausências confirmadas nas opções de Pepa, que também ainda não poderá utilizar o defesa direito Jorge Silva, já recuperado de lesão, mas ainda sem ritmo competitivo.

Na tabela, o Paços é quinto classificado, com 41 pontos, enquanto o Moreirense ocupa o oitavo lugar, com 30.

As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no sábado, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de João Bento, da associação de Santarém.

CYA // AJO

Lusa/Fim