Após a derrota com o Gil Vicente (3-2) e o empate com o Portimonense (1-1), a formação vimaranense, oitava classificada, regressa a casa no domingo, para defrontar mais uma equipa próxima na tabela -- é sexta -, e o técnico realçou a vontade de "olhar para a frente com muita confiança", mesmo com a série de quatro jogos sem vencer que os minhotos atravessam.

"É bom voltar a casa. Queremos uma resposta forte de tudo e de todos. Mesmo com tudo o que tem acontecido, dependemos só de nós [para atingirmos o apuramento europeu]. Olhamos para a frente com muita confiança, mas é precisa muita qualidade, ambição e entrega, sem medo de errar. Quando há medo de errar, erra-se mais vezes. Queremos fazer um grande jogo", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30 de domingo, em Guimarães.

Para se 'libertarem' desse "medo de errar", os jogadores do Vitória devem sentir "prazer pelo jogo" e exibirem-se com "muita alegria" e "muita paixão", para criarem mais "volume ofensivo" e "aparecerem na 'cara' do golo" mais "facilmente", acrescentou Pepa.

Convencido de que os vimaranenses precisam de aliar "qualidade" à "dedicação e intensidade" apresentados em Portimão, na segunda-feira, Pepa elogiou a estabilidade na forma de jogar dos 'canarinhos', que se mantêm desde a época transata, na II Liga, com "uma saída muito apoiada desde a fase de construção".

Além dos defesas Jorge Fernandes e Sílvio, também o guarda-redes Bruno Varela, utilizado em 15 jogos na época 2021/22, e o médio Tiago Silva, presente em 19 jogos da temporada em curso, vão falhar o duelo com os 'canarinhos' por estarem infetados com o coronavírus SARS-CoV-2.

Pepa reconheceu que tem sido impossível conseguir "estabilidade" na equipa titular, devido à "covid-19, lesões ou castigos", mas disse também que estas circunstâncias são oportunidades para outros futebolistas aparecerem.

"Se me dessem a escolher entre o que temos tido e uma razia no plantel todo, entre 15 a 20 jogadores, e adiar o jogo, se calhar preferia a razia, pois ficava logo tudo resolvido. Mas as coisas são o que são. Lamentar não nos vale de nada. Há aqui oportunidades para outros aparecerem Temos de confiar uns nos outros", vincou.

O treinador de 41 anos comentou ainda os rumores que associam o extremo Marcus Edwards a uma transferência para o Sporting no 'mercado' em curso, tendo frisado que o inglês, de 23 anos, está com "a cabeça no sítio" para "fazer o que mais gosta" no domingo.

"O Marcus [Edwards] está de 'cara boa', bem-disposto. A cabeça está no sítio. O miúdo está impecável, focado. Está pronto para amanhã [domingo] fazer o que mais gosta e o que melhor sabe. A equipa está tranquila e focada", esclareceu.

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 24 pontos, defronta o Estoril Praia, sexto, com 25 e menos um jogo realizado, em partida da 19.ª jornada, agendada para as 15:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

TYME // AMG

Lusa/Fim