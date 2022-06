O anúncio do fim, após a 21.ª temporada como 'estrela' das Seattle Storm, chega a quatro meses de completar 42 anos, e após uma carreira histórica, com quatro campeonatos do mundo, cinco ouros olímpicos, quatro campeonatos da WNBA e 12 presenças na equipa 'All Star'.

Também jogou na Europa, em vários emblemas russos, e venceu por cinco vezes a Euroliga, e os títulos olímpicos de 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020 (conseguido em 2021) tornam-na numa de apenas dois basquetebolistas a receber cinco ouros, ao lado da colega de equipa Diana Taurasi.

Uma das melhores jogadoras da história do basquetebol, deixará a quadra como a líder de assistências da WNBA, a que chegou como primeira escolha no 'draft' de 2002 a seguir a dois títulos universitários.

