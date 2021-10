Depois de um 'nulo' registado ao intervalo, os romanos entraram no segundo tempo, praticamente, em desvantagem, depois de Pavoletti bater o guardião português Rui Patrício, aos 52 minutos.

O técnico luso, que viu a partida da 10.ª jornada da bancada, devido à expulsão na última ronda, no empate caseiro com o Nápoles (0-0), não poderia ter desejado uma melhor reação da sua equipa, que conseguiu dar a volta ao marcador na Sardenha, num espaço de sete minutos, com um golo de cabeça de Ibañez (71) e um livre cobrado de forma irrepreensível por Lorenzo Pellegrini (78).

A Serie A é liderada pelo AC Milan, com 28 pontos, seguido do Nápoles, segundo, com 25 (menos um jogo), do Inter, terceiro, com 21, e da Roma, quarta, com 19, que fecha o lote das equipas que ocupam as posições de acesso à Liga dos Campeões.

Já a 'Vecchia Signora', vinha de uma série de nove jogos sem perder para todas as competições, mas, hoje, em casa, viu a série positiva chegar ao fim.

O golo de McKennie, aos 76 minutos, foi o melhor que o emblema de Turim conseguiu fazer, depois de ter estado em desvantagem, face do tento de Frattesi (44), a terminar a primeira parte.

Já em tempo de compensação, o remate certeiro de Maxime Lopez (90+5 minutos) selou o triunfo dos visitantes, que, assim, passaram a somar 14 pontos, no nono posto, apenas menos um do que a 'Juve' (sétima colocada).

Tarefa fácil nesta ronda teve o campeão Inter, ao sair de Empoli com um 2-0 a seu favor, graças aos golos de D'Ambrosio (34 minutos), Dimarco (67), um resultado construído com a ajuda da expulsão do médio anfitrião Ricci (52).

Em zona europeia, está também a Atalanta (quarta colocada, com 18 pontos), fruto do triunfo por 3-1, com reviravolta, no reduto da Sampdoria (15.ª, com nove), que teve o português Adrien Silva de início.

O avançado Francesco Caputo adiantou a 'Samp', quando decorria o minuto 10, mas um golo na própria baliza de Askildsen (17) e um tento de Duvan Zapata (21) colocaram o conjunto de Bérgamo na frente, ainda antes do tempo de descanso. O suplente Josip Ilicic fixou o resultado final, aos 90+5.

De resto, Udinese e Verona empataram a um golo em Udine, e a Lazio, com um tento solitário de Pedro (52), vergou a Fiorentina, no Olímpico de Roma, e ocupa, agora, o sexto posto da prova, com 17, mais dois do que o emblema 'viola'.

Na terça-feira, o AC Milan bateu em casa o Torino por 1-0 e isolou-se, provisoriamente, na frente, podendo ser alcançado na quinta-feira pelo Nápoles, que recebe o Bolonha.

