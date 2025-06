"Temos muitos desafios pela frente, desafios que envolvem todos os agentes desta comunidade do futebol, e temos a obrigação de defender também aqueles que são os interesses do futebol português a nível internacional", disse o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, num comunicado divulgado pelo site da federação.

De visita a Miami, onde assistiu aos jogos de FC Porto e Benfica no Mundial de Clubes, Proença participou ainda num encontro com representantes de outras federações e confederações internacionais, o FIFA Football Executive Summit.

"Como sempre fiz questão de referir, Portugal tem de manter-se como um parceiro relevante das principais instituições desportivas na construção do futebol que preconizamos", disse o dirigente português, no final do encontro em que também a organização do Mundial de 2030 esteve em cima da mesa.

"O presidente da FIFA mostrou total disponibilidade para contar com a colaboração do nosso país na construção desse futuro, elogiando o percurso das nossas seleções, que fazem de nós uma das principais federações a nível mundial. Esse é um capital que não podemos desperdiçar", disse.

