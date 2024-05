O presidente do organismo, Pedro Proença, que também lidera a associação das Ligas Europeias, foi um dos oradores, tendo encerrado a sessão.

"É um magnífico projeto que reúne as ferramentas e conhecimentos necessários para os futuros dirigentes desta indústria e foi um privilégio partilhar com eles a minha experiência neste desafio aliciante de continuar a promover os valores do futebol para lá da carreira nos relvados", expressou Proença.

Em Lisboa, o tema em foco foram as competições e as ligas, com a presença de nomes como Aaron Mokoena, Alex Song, Andreas Beck, Enrique de Lucas, Gökhan Inler, Janni Arnth, Julien Escude, Stéphane Mbia ou o antigo árbitro Milorad Mazic.

"Esta é, no fundo, mais uma prova de como somos hoje reconhecidos e valorizados pelas grandes instituições do futebol europeu, graças ao trabalho desenvolvido por todos aqueles que compõem o universo do futebol profissional", destacou o dirigente.

Após a sessão inaugural em Nyon, Suíça, que abordou o panorama do futebol profissional, o programa passou por Paris, onde foram discutidas questões de gestão e liderança, tendo agora passado por Portugal.

O UEFA MIP vai ainda passar por Espanha, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos da América e Brasil, terminando em junho de 2025.

