"Vamos encarar o jogo como todos os outros. Somos Portugal e vamos jogar para ganhar. A pressão faz parte do nosso trabalho. Mais ou menos, faz parte. Sem ela o futebol não era a mesma coisa", lançou o futebolista do Chelsea.

Questionado sobre o que espera do adversário, que ocupa o terceiro lugar do Grupo A com quatro pontos, menos três do que a Croácia e menos seis do que Portugal, Pedro Neto realçou que a Polónia vai procurar discutir a vitória no encontro marcado para sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

"Todas as equipas nesta competição jogam para ganhar. A Polónia vai tentar ganhar, tal como nós vamos tentar ganhar", sublinhou.

Sobre o seu momento de forma, depois de ter marcado um 'golaço' no empate entre Chelsea e Arsenal (1-1), no domingo, em jogo da Liga inglesa, o internacional luso vincou que ainda tem margem para melhorar.

"Já tive outras fases muito boas. Vim [para o Chelsea] sem fazer a pré-época. Ainda não estou na minha melhor forma, mas estou a caminhar para lá. É isso que quero fazer", sublinhou.

Quanto à situação de João Félix, seu colega no clube e na seleção, que não tem sido muitas vezes titular, Pedro Neto jogou à defesa, considerando que essas questões devem ser colocadas ao próprio.

"Tem de lhe perguntar a ele. Estou com ele todos os dias e ele está cada vez melhor. E está feliz por estar aqui na seleção", vincou.

No que toca ao papel cada vez mais central que tem assumido na seleção, e se espera jogar de início frente aos polacos e em que posição no campo, Pedro Neto disse que tem dado sempre o seu melhor, mas que a decisão final é do selecionador Roberto Martínez.

"Tem sido sempre igual a maneira como trabalho diariamente. A decisão é do 'mister', se me traz ou não. Se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar. Se vou jogar à direita, à esquerda ou à frente, estou confortável com qualquer uma. Quero é jogar", garantiu.

Por fim, acerca da mudança do técnico luso Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United, Pedro Neto mostrou-se satisfeito pela oportunidade que o treinador vai ter para trabalhar na Premier League.

"Como todos os portugueses, estou contente. Nota-se que os portugueses têm feito um trabalho muito bom, tanto jogadores como treinadores, espero que lhe corra tudo bem, menos contra o Chelsea", destacou.

A formação das 'quinas' recebe a Polónia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, e, três dias depois, defronta a Croácia, em Split, nas duas últimas jornadas (quinta e sexta) do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são às 19:45 (em Lisboa).

Depois de quatro jornadas, Portugal lidera isolado o agrupamento, com 10 pontos, contra sete dos croatas, quatro dos polacos e um dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final e Portugal só precisa de pontuar num dos dois jogos para se qualificar.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.

