Na quarta ronda, entregou um cartão com uma pancada acima do par do campo, com três 'birdies' (uma pancada abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima), mantendo a posição na tabela que já tinha na véspera.

Nos quatro dias, fecha com 286 pancadas, ou seja mais duas do que o par definido para as quatro voltas.

O Joburg Open acabou por ser conquistado pelo dinamarquês Joachim Hansen, com 19 pancadas abaixo do par, destronando no último dia o sul-africano Wilco Nienaber, que ficou com -17.

FB // AMG

Lusa/Fim