Com nova ronda da prova, a terceira, a acabar com duas pancadas abaixo do Par, Pedro Figueiredo está nove abaixo, na geral, depois de três 'birdies' (uma abaixo do Par) e um 'bogey' (uma acima).

A subir na tabela continua Ricardo Santos, que hoje conseguiu entregar um cartão com cinco pancadas abaixo do Par, tendo conseguido um 'eagle' (duas abaixo), quatro 'birdies' e apenas um 'bogey', para seguir em 17.º, com menos oito.

Jornada menos positiva teve Melo Gouveia, que acabou o dia com um cartão com uma pancada acima do Par do campo, caindo para o 92.º lugar quando procura manter-se no circuito principal.

A competição, que decorre até quarta-feira em Tarragona, é liderada pelo sueco Simon Forsstrom, com 15 pancadas abaixo do Par.

