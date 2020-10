Figueiredo, de 29 anos, totalizou 66 pancadas, cinco abaixo do par do campo, tendo entregado um cartão com oito 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), que o deixa a apenas duas de distância dos líderes, o inglês Mitch Waite e o norte-americano Johannes Veerman, ambos com 64.

Ricardo Santos, de 38 anos, fez um pouco pior do que o compatriota, concluindo a primeira volta com um total de 69 golpes, dois abaixo do par do campo, em consequência de quatro 'birdies' e dois 'bogeys'.

RPC // VR

Lusa/fim