Pedro Figueiredo, de 30 anos, havia iniciado a sua participação no torneio do Challenge Tour, segundo a decorrer na África do Sul, com o Par 72 no Rondebosch Golf Club, mas hoje jogou a segunda ronda no Royal Cape Golf Club e concluiu os 18 buracos com sete 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 4, 5, 7, 11, 12 e 16, sem cometer uma única falha.

"Hoje foi uma boa volta, já há algum tempo que não acontecia. Mas joguei bastante bem. Acertei muitos 'fairways' e muitos 'greens', só falhei dois, e os buracos de Par 5 também joguei muito bem. Curiosamente não joguei nenhum 'drive', mas este campo permite, visto que não é muito longo. Mesmo os Par 5, jogando uma madeira três, dá para chegar ao 'green' com duas pancadas", contou o profissional de Azeitão.

Figueiredo reforça que esteve "bem em todas as áreas do jogo, apesar de não ter concretizado muitos 'putts'", mas também não falhou 'putts' curtos, e ter feito "um jogo consistente" para integrar o lote dos 67 jogadores apurados para as últimas duas voltas, dos 216 que iniciaram a prova.

Já Stephen Ferreira, depois dos 70 'shots' inaugurais, duas abaixo do Par do Rondebosch Golf Club, igualou o Par 72 do Royal Cape GC e falhou o 'cut', que ficou fixado nas quatro pancadas abaixo do Par.

Tom Mckibbin, da Irlanda do Norte, assumiu hoje o comando do segundo torneio da época do Challenge Tour, com um agregado de 130 pancadas (68+62), 14 abaixo, e vai partir para a terceira jornada com três 'shots' de vantagem sobre o sul-africano Zander Lombard e o espanhol Ivan Cantero Gutierréz, ambos na segunda posição.

SRYS // NFO

Lusa/Fim