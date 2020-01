Paulo Pereira, o timoneiro dos 'Heróis do Mar' Paulo Pereira assumiu o comando da seleção de andebol em outubro de 2016, com a ambição de tornar os portugueses conquistadores, mas só dobrou o 'cabo das tormentas' no Euro2020, com a melhor prestação de sempre de Portugal. desporto Lusa desporto/paulo-pereira-o-timoneiro-dos-herois-do-mar_5e298ca7d617441277a5201c





O treinador, de 54 anos, chegou à equipa das 'quinas' depois de quase uma década no estrangeiro, com passagens pelas seleções femininas de Tunísia e Angola, onde também orientou os clubes Espérance de Tunis, 1.º de Agosto e ASA, além dos espanhóis do Cangas.

Em Portugal, começou a carreira como adjunto do Boavista, então comandado por José Magalhães, com quem rumou ao FC Porto, que orientou durante três temporadas, entre 2003 e 2006, conquistando um campeonato (2003/04), uma Taça de Portugal (2003/04 e 2004/05) e uma Taça da Liga (2005/06).