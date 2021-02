Na segunda-feira, no último dia de transferências no 'mercado de inverno', o Sporting oficializou a contratação de Paulinho ao Sporting de Braga, que recebeu o avançado esloveno Sporar por empréstimo até ao fim da época 2020/21, com opção de compra de 7,5 ME.

Sporar, que chegou a Alvalade em 2019/20, proveniente do Slovan Bratislava é a 13.ª contratação mais cara do Sporting, na ordem dos seis ME, um pouco menos do que os 6,2 ME pagos em 2001/02 por Jardel, um 'supremo' goleador.

Nessa época, Jardel marcou 42 golos na I Liga, de um total de 55 em todas as competições, e 'embalou' o Sporting para a conquista do seu último campeonato, há mais de 18 anos.

Na lista de contratações mais caras do clube 'verde e branco', Paulinho, que esta época leva 10 golos em 24 jogos, passa a ser a contratação mais cara, seguido por outro avançado, o holandês Bas Dost.

Em 2016/17, o Sporting pagou ao Wolfsburgo 11,85 ME pelo internacional holandês, que na época de estreia foi o melhor marcador do campeonato, com 34 golos, e na seguinte terminou em segundo, com 27.

Na hierarquia dos 10 mais caros, o Sporting conta também com Pedro Gonçalves, médio contratado esta época ao Famalicão, por 6,5 ME, que lidera a lista de melhores marcadores do campeonato, com 12 golos.

Outra contratação de 'peso' nesta lista é a do médio Bruno Fernandes, por quem o Sporting pagou 9,70 ME em 2017/18 à Sampdória, mas transferiu para o Manchester United por 55 milhões de euros, mais valores variáveis, sendo a maior venda do clube.

Jogador Proveniência Valor (ME) Época

Paulinho Sp. Braga 16 2020/21

Bas Dost, Hol Wolfsburgo 11,85 2016/17

Luciano Vietto, Arg Atl. Madrid 11 2019/20

Bruno Fernandes Sampdória 9,70 2017/18

Marcos Acuña, Arg Racing Club 9,59 2017/18

Elias, Bra Atl. Madrid 8,85 2011/12

Wendel, Bra Fluminense 7,50 2017/18

Rodrigo Tello, Chi Univ. Chile 7 2000/01

Pedro Gonçalves Famalicão 6,50 2020/21

Sinama-Pongolle, Fra Atl. Madrid 6,50 2009/10

Raphinha, Bra Vit. Guimarães 6,50 2018/19

