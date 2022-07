Depois de dois jogos a apostar nas mesmas 11 jogadoras, Francisco Neto fez duas alterações, fazendo sair a guarda-redes Inês Pereira e a lateral esquerda Joana Marchão, com Ana Borges a recuar do ataque para a defesa.

Desta forma, Portugal vai alinhar com Patrícia Morais na baliza e um quarteto defensivo composto por Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa e Ana Borges.

No meio-campo, a formação das 'quinas' manter-se-á com a 'capitã' Dolores Silva, Tatiana Pinto e Andreia Norton, enquanto o trio da frente será desta vez formado por Diana Silva, Kika Nazareth e Jéssica Silva.

Por seu lado, o selecionador sueco fez também duas alterações na equipa inicial, com as entradas de Jonna Andersson e Johanna Rytting Kaneryd e as saídas de Caroline Seger e Lina Hurtig.

O encontro entre Portugal e a Suécia, da terceira e última jornada do Grupo C do Europeu feminino de futebol, está marcado para as 17:00, no Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, com arbitragem da francesa Stéphanie Frappart.

Para chegar aos quartos de final da 13.ª edição do Europeu, Portugal - que se qualificou para a fase final beneficiando da exclusão da Rússia, face à invasão da Ucrânia -- tem obrigatoriamente de vencer as suecas.

Caso triunfe, a seleção lusa qualifica-se se a Suíça não vencer os Países Baixos no outro encontro do agrupamento -- também às 17:00, em Sheffield. Se as helvéticas ganharem, precisa de acabar com melhor diferença de golos do que suíças ou neerlandesas.

Na classificação do Grupo C, e após duas jornadas, Países Baixos (3-1 em golos) e Suécia (2-1) somam quatro pontos, enquanto Portugal (4-5) e Suíça (3-4) contam um, sendo que os dois primeiros seguem para os 'quartos'.

A seleção lusa está pela segunda vez num Europeu, depois de se ter ficado pela fase de grupos em 2017, nos Países Baixos, onde, no Grupo D, perdeu por 2-0 com a Espanha, venceu a Escócia por 2-1 e foi derrotada pela Inglaterra por 2-1.

PFO // AMG

Lusa/Fim