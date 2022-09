O avançado internacional francês Mbappé, com tentos aos 18 e 54 minutos, colocou os forasteiros em vantagem e igualou o colega de equipa brasileiro Neymar como melhor marcador do campeonato gaulês, com sete golos.

O português Nuno Mendes estabeleceu o resultado final, aos 68, sendo que o Nantes (10.º) atuava com menos um jogador desde os 24, devido à expulsão do brasileiro Fábio.

No Paris Saint-Germain, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, os portugueses Danilo e Vitinha foram titulares, com este último a ser substituído pelo compatriota Renato Sanches, aos 34, enquanto Mendes tomou o lugar do espanhol Bernat, aos 47.

Antes, o Marselha, adversário do Sporting na 'Champions', tinha vencido na visita ao Auxerre (nono), por 2-0, com o português Nuno Tavares a jogar na segunda parte, em virtude de golos de Gerson e de Sanchez, respetivamente aos oito e 84 minutos.

O Lyon, com o guarda-redes português Anthony Lopes a titular, goleou na receção ao 19.º classificado, Angers, por 5-0, com 'bis' do avançado camaronês Toko Ekambi, aos 31 e 59 minutos, além de tentos de Lacazette (38), Lukeba (62) e Dembele (88).

A classificação é encabeçada pelo campeão Paris Saint-Germain, com os mesmos 16 pontos que o Marselha, mais três do que Lyon e Lens, embora estas duas equipas tenham um jogo a menos.

