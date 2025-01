Depois de uma primeira parte sem golos neste encontro da 19.ª jornada, a formação parisiense adiantou-se no marcador por intermédio de Ousmane Dembélé, aos 47 minutos, após assistência do estreante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, ex-Nápoles.

Mas os visitantes, com o defesa português Aurélio Buta - emprestado pelos alemães do Eintracht Frankfurt - a titular, reagiram passados nove minutos através do japonês Keito Nakamura e, apesar do 'forcing' final do PSG, o marcador não mexeu mais até ao final.

Quanto ao quarteto luso do tricampeão francês, Nuno Mendes atuou durante toda a partida, enquanto Gonçalo Ramos integrou o 'onze' inicial, mas foi substituído aos 73 minutos. Já Vitinha foi lançado em campo por Luis Enrique aos 60 e João Neves não chegou a entrar no relvado.

Com o empate, o PSG mantém a liderança folgada da Ligue 1, com 47 pontos, mas pode ver o Marselha aproximar-se, já que tem neste momento 37 e joga no domingo com o Nice.

Por seu turno, o Reims somou o oitavo jogo seguido sem vencer no campeonato, seguindo em 12.º, com 22 pontos.

Nos outros dois jogos do dia, o Mónaco bateu o Rennes, por 3-2, e o Estraburgo derrotou o Lille, por 2-1.

No principado, Maghnes Akliouche, aos 15, Mika Biereth, aos 52, e Aleksandr Golovin, aos 56, fizeram os golos do Mónaco, terceiro classificado, com 34 pontos, e Mahamadou Nagida, aos 45+1, e Amine Gouiri, aos 67, marcaram para os visitantes - ainda privados do avançado luso Jota, que continua lesionado.

O Estrasburgo derrotou no seu recinto o Lille, quarto classificado, graças aos golos de 'rajada' de Andrey Santos e Emanuel Emegha, aos 70 e 74, que anularam a vantagem que Osame Sahraoui tinha dado aos forasteiros aos oito minutos.

O internacional sub-21 português Diego Moreira foi titular no Estrasburgo, ao passo que, do lado do Lille, os compatriotas André Gomes (suplente não utilizado) e Tiago Santos (lesionado) não somaram minutos.

DN // MO

Lusa/Fim