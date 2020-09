PAOK oficializa contratação do ex-benfiquista Zivkovic

O futebolista sérvio Andrija Zivkovic, que rescindiu recentemente contrato com o Benfica, assinou por dois anos com os gregos do PAOK, treinado por Abel Ferreira e adversário das 'águias' no acesso à 'Champions', confirmou hoje o emblema helénico.