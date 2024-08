No Maracanã, o Flamengo impôs-se ao detentor do título brasileiro com dois tentos na segunda parte, apontados por Pedro, aos 57 minutos, e pelo suplente Luiz Araújo, aos 73.

Por seu lado, o Athletico Paranaense resolveu o embate com o Bragantino com dois golos apontados antes do intervalo, o primeiro pelo argentino Bruno Zapelli, aos 21 minutos, e o segundo por Christian, aos 28.

Já nos descontos da primeira metade, aos 45+4 minutos, os anfitriões poderiam ter aumentado a vantagem, mas o uruguaio Gonzalo Mastriano desperdiçou uma grande penalidade.

Os encontros da segunda mão realizam-se na próxima quarta-feira, 07 de agosto.

