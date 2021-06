"Quer eu, quer o Danilo, somos médios defensivos e podemos fazer essa posição mais recuada [de central]. Temos trabalhado nisso, exige comportamentos diferentes da nossa parte, mas acrescenta-nos muito, aprendemos muitas rotinas, que é sempre bom", começou por dizer o jogador do Sporting, em conferência de imprensa, garantindo que "está preparado para jogar onde o 'mister' quiser".

A época consistente e notável que protagonizou ao serviço do campeão nacional Sporting resultou na primeira chamada à equipa das 'quinas' e consequente estreia, em março, nos jogos de qualificação do Mundial2022. Contudo, Palhinha não esconde que "sonha todos os dias" com a entrada em campo no Campeonato da Europa.

"Sonhei com esse momento desde que vi que tinha sido chamado, sonho com isso [de jogar] todos os dias. É um sonho que, só quem está lá dentro [do campo], pode mesmo descrever. É único representar o país numa competição como esta. Os olhos estão todos postos nisso, reconheço isso e dou muito valor em estar aqui", revelou.

Jogar um Campeonato da Europa é, segundo o médio, de 25 anos, uma "montra que todos os jogadores do mundo pretendem alcançar", porém, deixou claro que está concentrado "no seu desempenho na seleção e nada preocupado com o futuro".

Sobre os concorrentes diretos para a posição mais recuada do meio-campo, Palhinha salientou a "época regular" que realizou e reconheceu que William Carvalho, Danilo Pereira e Rúben Neves "já estão muito habituados à seleção".

"Fiz uma época regular, com muitos jogos, o 'mister' já tem um conhecimento dos outros jogadores da seleção. Danilo, William, Rúben já estão muito habituados a estar neste espaço. Não é por terem mais ou menos tempo de jogo. Se estão aqui, é porque merecem. Temos qualidade, potencial e desempenho para aqui estar", observou.

A convocatória alargada para 26 jogadores, ao invés do habituais 23, autorizada pela UEFA no contexto da pandemia de covid-19, obrigará o selecionador luso, Fernando Santos, a ter que deixar sempre três atletas na bancada em todos os jogos. Contudo, para Palhinha, já é um "grande privilégio" estar entre os eleitos, apesar de sublinhar que o caminho passa "por trabalhar e dar o máximo".

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, na sexta-feira, e com Israel, em 09 de junho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

