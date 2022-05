A equipa comandada por Ivan Sanz, atual campeã de Espanha, foi a primeira a criar perigo, aos nove minutos, com uma bola ao poste. No entanto, foram as 'encarnadas' que chegaram primeiro ao golo.

Aos 12 minutos, Marlene Sousa inaugurou o marcador e colocou o Benfica na frente, com um remate que não deu qualquer hipótese a Laura Vicente.

Ainda assim, a formação catalã manteve a pressão e conseguiu repor a igualdade ainda antes de ir para o intervalo. A capitã Laura Puigdueta foi a autora do golo.

No segundo tempo, a partida manteve-se equilibrada e com as duas equipas a criarem lances de perigo junto das balizas adversárias.

O Palau Plegamans voltou a marcar aos 36 minutos, por intermédio de Mariona Colomer, mas o Benfica, na resposta, no minuto seguinte, voltou a colocar a partida empatada, com um golo de Raquel Santos.

A emoção esteve presente até ao final do encontro, mas foram as espanholas que levaram a melhor. Aos 44 minutos, Berta Busquets apontou o golo que deu a vitória às catalãs e a consequente passagem à fase final da prova.

Na outra meia-final encontram-se hoje o Telecable e o Cerdanyola, numa partida onde se vai encontrar o outro finalista da prova.

Jogo disputado no Pal dos Desportos Presidente Adolfo Suarez, em Gijon, Espanha.

Palau Plegamans -- Benfica, 3-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadoras:

0-1, Marlene Sousa, 12 minutos.

1-1, Laura Puigdueta, 20.

2-1, Mariona Colomer, 36.

2-2, Raquel Santos, 37.

3-2, Berta Busquets, 44.

Sob a arbitragem da dupla italiana Joseph Silecchia e Simone Brambilla, as equipas alinharam:

- Palau Plegamans: Laura Vicente, Berta Busquets, Laura Puigdueta, Aina Florenza e Mariona Colomer.

Jogaram ainda: Carla Fontdeglòria, Gisela Vicente, Laia Juan

Treinador: Ivan Sanz.

- Benfica: Maria Vieira, Marlene Sousa, Catalina Flores, Beatriz Figueiredo e Raquel Santos.

Jogaram ainda: Maria Sofia Silva, Macarena Ramos, Inês Severino.

Treinador: Paulo Almeida.

JYA // VR

Lusa/fim