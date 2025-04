Em Palau-solità i Plegamans, nos arredores de Barcelona, as detentoras do campeonato espanhol e anfitriãs da fase decisiva impuseram-se com um golo solitário da capitã Laura Puigdueta, aos dois minutos, para repetirem os êxitos de 2020/21 e 2021/22, e evitarem que a equipa da portuguesa Ana Catarina Ferreira se isolasse na liderança do palmarés.

No sábado, o Palau tinha derrotado o Benfica (5-2), 11 vezes campeão português desde 2012/13, que buscava a terceira presença na final, após uma vitória em 2014/15, quando se tornou o único clube não espanhol a vencer a 'Champions', e um desaire em 2017/18.

As catalãs sucederam ao Esneca Fraga - que perdeu com o Gijón na outra meia-final (5-4), e reforçaram o terceiro lugar no palmarés da Liga dos Campeões, que inclui 16 êxitos espanhóis em 17 edições, tendo o Voltregà e o Gijón como recordistas, ambos com seis.

RTF // AJO

Lusa/Fim