Alan Maguire, de 56 anos, um dos convidados para assistir ao jogo entre Inglaterra e Itália, acabou por se ver envolvido nas cenas caóticas à margem da final, protagonizadas por adeptos sem convite que queriam forçar a entrada.

Segundo o relato do central da seleção e do Manchester United ao diário The Sun, o pai do jogador foi derrubado e depois pisado pela multidão, ficando com "problemas para respirar".

O pai de Harry Maguire preparava-se para aceder a uma zona de bancada designada para os familiares dos jogadores ingleses.

"Não foi uma boa experiência, ficou magoado. Mas teve sorte, porque em todos os outros jogos do Euro a que foi levava aos ombros o meu sobrinho ou uma das minhas filhas", disse Harry Maguire, esclarecendo que as suas duas filhas não assistiram à final.

"Vi vários vídeos e falei com o meu pai e com a família. O pior foi o que passou o meu pai e o meu agente. Espero que possamos aprender com isto e assegurar que não se volte a passar", acrescentou o jogador, comentando as cenas de violência no estádio, à margem do jogo da final.

FB // VR

Lusa/fim