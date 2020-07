Paços de Ferreira vira resultado e impõe-se por 3-2 em Setúbal

O Paços de Ferreira venceu hoje por 3-2 no estádio do Vitória de Setúbal, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, o primeiro com Meyong Zé no comando técnico sadino, após a saída de Julio Velázquez.