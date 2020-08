"Luther Singh vai representar o FC Paços de Ferreira na época 2020/21. Os Castores e o Sporting de Braga acordaram o empréstimo do atleta, que é, assim, o quarto reforço da equipa da capital do Móvel", pode ler-se na informação partilhada pelos pacenses nas suas redes sociais.

O extremo, de 23 anos, com várias internacionalizações nos escalões de formação da África do Sul, não integrava as opções de Carlos Carvalhal em Braga e acabou cedido ao Paços de Ferreira por uma temporada.

Luther Singh chegou ao Sporting de Braga em 2016, proveniente do GAIS, da Suécia, e, depois de duas temporadas na equipa B, onde apontou 14 golos em 52 jogos, representou o Desportivo de Chaves e o Moreirense, na última época, por empréstimo do emblema minhoto.

O grupo de trabalho às ordens de Pepa, que começou por ser testado à covid-19, completou hoje, novamente pela manhã, o segundo dia de treinos, realizando na quarta-feira a única sessão dupla até sexta-feira.

Os exames médicos serão intercalados com o trabalho de campo.

Pepa, técnico que garantiu a permanência do Paços de Ferreira na I Liga na época passada, iniciou a temporada sem poder contar ainda com todos os elementos: Diaby, Uilton, Maracás, Marcelo e Douglas Tanque só devem juntar-se aos companheiros até ao final da semana, devidamente autorizados pela direção, enquanto Simão Bertelli e Jorge Silva recuperam de cirurgias e estão aos cuidados do departamento médico.

Transitaram, também, da época transata o guarda-redes Marco Ribeiro, os defesas Marco Baixinho e Oleg, os médios Luiz Carlos e Matchoi e os avançados Hélder Ferreira e Adriano Castanheira.

A estes juntam-se o guarda-redes internacional Zé Oliveira e o central Nuno Lima, promovidos da equipa de sub-19, o defesa esquerdo Simão Rocha, ex-Amarante, o central Pedro Marques, ex-FC Felgueiras 1932, o médio Ibrahim, ex-Arouca, e o avançado Ayongo, ex-Mafra, todos após empréstimo.

O grupo de trabalho inclui ainda os reforços Lucas Silva, avançado, ex-Flamengo, Bruno Costa, médio, ex-Portimonense, Martin Calderón, médio, ex-Real Madrid Castilla, além de Luther Singh, extremo, ex-Moreirense.

O primeiro teste do Paços de Ferreira realiza-se no sábado, com a formação pacense a receber o Sporting de Braga B, num particular marcado para as 10:30, folgando a equipa no domingo.

Plantel provisório do Paços de Ferreira para a época 2020/21:

- Guarda-redes: Marco Ribeiro, Zé Oliveira (ex-sub-19) e Simão Bertelli.

- Defesas: Jorge Silva, Marco Baixinho, Marcelo, Maracás, Nuno Lima (ex-sub-19), Simão Rocha (ex-Amarante, após empréstimo), Oleg e Pedro Marques (ex-FC Felgueiras 1932, após empréstimo).

- Médios: Luiz Carlos, Diaby, Bruno Costa (ex-Portimonense), Martin Calderón (ex- Real Madrid Castilla), Ibrahim (ex-Arouca, após empréstimo) e Matchoi.

- Avançados: Lucas Silva (ex-Flamengo), Uilton, Hélder Ferreira, Adriano Castanheira, Ayongo (ex-Mafra, após empréstimo) e Douglas Tanque.

Treinador: Pepa.

Saídas: Ricardo Ribeiro, Bruno Santos, André Micael (Varzim), Bruno Teles (Académica), Pedrinho (Riga FC, da Letónia), Vasco Rocha, Welthon (Vitória de Guimarães, após empréstimo), João Amaral (Lech Poznan, Polónia, após empréstimo), Denilson Jr. e Stephen Eustáquio (Ex-Cruz Azul, México, após empréstimo).

CYA // AMG

Lusa/Fim