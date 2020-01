Paços de Ferreira e Gil Vicente pontuam pela quarta ronda consecutiva

O Paços de Ferreira e o Gil Vicente pontuaram hoje pela quarta jornada consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem a zero no Estádio Capital do Móvel.

Lusa

