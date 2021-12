A jogar em casa, o Paços de Ferreira, 13.º classificado, vai tentar interromper a sua pior fase da temporada no campeonato, com nove jogos sem vencer e três derrotas consecutivas.

Já o Gil Vicente, oitavo posicionado, não perde há quatro jogos seguidos na I Liga e tem apenas uma derrota na condição de visitante, na visita ao Santa Clara, na quarta jornada.

O encontro de hoje, marcado para as 20:15, será o 15.º entre as duas equipas em Paços de Ferreira para o campeonato, com os 'castores' a somarem sete vitórias, três empates e quatro derrotas, não vencendo em casa nos últimos quatro jogos.

Na luta pelos lugares cimeiros, o Sporting, segundo em igualdade pontual com o líder FC Porto, a receber no Boavista (11.º) no sábado, véspera dos 'dragões' receberem o Sporting de Braga (quarto) e de o Benfica, terceiro, visitar o Famalicão (14.º)

Programa da 14.ª jornada:

- Sexta-feira, 10 dez:

Paços de Ferreira -- Gil Vicente, 20:15.

- Sábado, 11 dez:

Marítimo -- Santa Clara, 15:30.

Vitória de Guimarães -- Tondela, 18:00.

Sporting -- Boavista, 20:30.

- Domingo, 12 dez:

Moreirense -- Portimonense, 15:30.

Belenenses SAD -- Estoril Praia, 15:30.

Famalicão -- Benfica, 18:00.

FC Porto -- Sporting de Braga, 20:30.

- Segunda-feira, 13 dez:

Arouca -- Vizela, 20:15.

NFO // AJO

Lusa/Fim