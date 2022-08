Ott Tänak aguentou ataque de Rovanperä e venceu Rali da Finlândia

O piloto estónio Ott Tänak (Hyundai i20) aguentou hoje o ataque final do finlandês Kalle Rovenperä (Toyota Yaris) e confirmou a vitória no Rali da Finlândia, oitava prova do Campeonato do Mundo.