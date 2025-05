No circuito italiano de Ímola, Piastri superou o neerlandês Max Verstappen, campeão em título, que vai arrancar do segundo lugar da grelha na corrida de domingo, sétima prova do Campeonato do Mundo.

A segunda linha vai ser composta por dois corredores britânicos George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), terceiro e quarto, respetivamente

Mais dececionante foi a prestação dos dois carros da Ferrari, que, a jogar em casa, vê os seus dois pilotos terem de arrancar atrasados na grelha, com o mongasco Charles Leclerc a partir do 11.º lugar e o britânico Lewis Hamilto no posto logo a seguir.

Outra deceção para os adeptos italianos foi o 13.º lugar do transalpino Andrea Kimi Antonelli, que nasceu a poucos quilómetros do circuito e que rendeu Hamilton na equipa Mercedes.

VR // VR

Lusa/fim