"O Giro em outubro é um objetivo", disse o presidente da Federação Italiana de Ciclismo, Renato di Rocco, ao sítio Tottobici.

A principal prova velocipédica em Itália deveria começar em 09 de maio e terminar no dia 31 do mesmo mês, mas teve de ser adiada devido à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.

"Seria uma excelente maneira de relançar novamente a Itália. Existe o desejo real de voltar a competir, mas é preciso respeitar os protocolos e a saúde pública", explicou Di Rocco.

A Itália estendeu recentemente a proibição de treinos dos ciclistas na estrada pelo menos até 03 de maio, enquanto a União Ciclista Internacional (UCI) suspendeu todas as provas até 01 de junho.

No que respeita à principal prova do calendário mundial, a Volta a França, as datas originais ainda não foram alteradas, mantendo-se, para já, entre 27 de junho e 19 de julho.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 345 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 19.468 óbitos, entre 152.271 casos confirmados até sábado.

