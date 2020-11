"É uma época atípica, marcada pela pandemia, e é preciso compreender que a decisão do arranque do campeonato está também nas mãos da Federação Moçambicana de Futebol e do Governo, através da Secretaria de Estado do Desporto", referiu o presidente da LMF, Ananias Couana, numa conferência de imprensa conjunta, em Maputo.

O arranque do campeonato moçambicano, sem público para evitar aglomerações, estava marcado, primeiro, para abril, mas devido a pandemia da covid-19, foi reagendado para 05 de dezembro e, uma vez mais, é adiado, agora para 02 de janeiro.