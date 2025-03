Operação Pretoriano: Testemunho de Henrique Ramos interrompido por "contradições"

Porto, 20 mar 2025 (Lusa) -- O testemunho de Henrique Ramos foi hoje interrompido pela juíza, que leu um depoimento anterior do assistente, por "contradições" encontradas, na terceira sessão do julgamento da Operação Pretoriano, no Tribunal de São João Novo, no Porto.