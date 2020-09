Depois de ter afastado o Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o conjunto de Salónica somou hoje o terceiro encontro consecutivo sem vencer em todas as competições, tendo acontecido diante dos 'encarnados' o último triunfo, por 2-1.

Com os portugueses José Sá e Rúben Semedo entre os titulares e Cafú como suplente utilizado, o Olympiacos venceu o Panetolikos, precisamente, com um dos tentos a ser anotado aos 86 minutos pelo jogador luso, que 'saltou' do banco, já depois de o marroquino Youseff El Arabi ter colocado os locais em vantagem, aos 48.

O médio luso Dálcio atuou de início no Panetolikos, ao contrário de Frederico Duarte, que não foi opção.

O clube do Pireu divide a liderança com o Aris, ambos com seis pontos e com menos um jogo, enquanto o PAOK, é terceiro, com cinco.

